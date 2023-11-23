Чи є ризик Третьої Світової війни і яка позиція Китаю: відповідь політолога

Китай намагається не втручатися в міжнародні конфлікти, тому ризик Третьої Світової війни наразі мінімальний.

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+" розповів політолог-міжнародник, екскерівник апарату уряду Азербайджану Раміз Юнус.

"Вони (Китай) не залучаються ні в російсько-українську війну, ні на Близький Схід, ні навіть якщо в Кашмірі завтра щось загориться між Пакистаном та Індією, тим більше щодо Тайваню. Китай однозначно на Тайвань війною не піде, тому що Китай має всі можливості повернути Тайвань так само як вони повернули Гонконг, тим більше половина Тайваню сьогодні підтримує об'єднання з тим же Китаєм", - зазначив Раміз Юнус.

Політолог також підкреслив, що потрібно бути сильними і незалежними від геополітичних процесів.

"Це геополітична гра... потрібно бути рівновіддаленим, а щоб бути рівновіддаленим - зсередини треба бути сильним... Консолідація суспільства, сильна армія, віра у військово-політичне керівництво і звичайно ж чудові союзники", - наголосив Раміз Юнус.

Нагадаємо, що якщо Захід не змінить ставлення до країни-агресорки Російської Федерації, то до осі зла Китай-Росія-Іран можуть приєднатися деякі країни Європи.

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