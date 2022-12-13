Чи може Кремль завдати несанкціонованого тактичного ядерного удару: відповідь експерта

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що такого поняття, як несанкціонований пуск, практично не існує для ядерних боєприпасів.

Таку думку Жданов висловив на своєму Ютуб-каналі.

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"Поняття несанкціонований пуск практично не існує для ядерних боєприпасів, незалежно снаряд чи ракета. На снаряді стоїть захисний хомуд із кодоблокуючим пристроєм. І пока ви не знімете хомут, ви цей снаряд у ствол гаубиці не вставите. Тому, що снаряд, що ракета - схема застосування абсолютно однакова. Ця система доволі продумана. Не можна взяти схрон і вивезти його із арсенала, де зберігаються ядерні боєприпаси, і доставити його до місця його застосування. Ні, такого не буває. Для цього повинна пройти процедура, команда", - розповів експерт.

Жданов зауважив, якщо Путін віддасть Шойгу наказ приготувати ядерні боєприпаси, то Захід через витік інформація буде це знати дуже швидко і попередить ймовірність застосування.

Ядерні погрози Путіна

Російський диктатор Володимир Путін знову повернувся до ядерних погроз. 7 грудня очільник Кремля заявив про зростання загрози ядерної війни. Водночас він зауважив, що першою Росія ядерного удару завдавати не буде.

Український президент Володимир Зеленський вважає, що Путін занадто боїться смерті, щоб йти на ризик та наважитися на застосування ядерної зброї.

Тим часом колишній депутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов припускає, що диктатор може дійсно застосувати ядерної зброї. У Пентагоні попередили, що Росія модернізує та розширює свій ядерний арсенал.

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