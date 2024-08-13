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Чи може Путін застосувати ядерну зброю через події у Курській області: думка експерта

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Чи може Путін застосувати ядерну зброю через події у Курській області: думка експерта

Володимир Путін / Фото: Associated Press

На думку експерта, диктатор цього не робитиме.

В ядерній доктрині передбачено, що застосування ядерної зброї можливе в разі загрози державності. Про порушення кордонів не йдеться.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів експерт-міжнародник Тарас Семенюк.

Він пояснює, що загроза державності – це позбавлення суб'єктності держави:

"Якщо вона розпадатиметься на шматки або буде повноцінний хаос і вторгнення повноцінних військ  вона зможе застосувати ядерну зброю".

Натомість зараз, додає він, Росія застосовувати наземні війська.

Раніше в Росії обговорили нову дезінформацію про тактичну ядерну зброю, яку нібито отримала Україна. Про надання її Києву заявили так звані "експерти".

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