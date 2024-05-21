Чи може РФ застосувати ядерну зброю у відповідь на приїзд до України інструкторів НАТО: думка нардепа

Щоразу, коли Україна чи партнери робитимуть наступний крок, Росія буде бити в барабани й волати, що це може призвести до якоїсь ескалації. Але річ у тім, що ми вже стільки разів порушували ці "червоні лінії", які малювала Москва для наших партнерів.

Про це в ефірі телемарафону сказав народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

В чому справжня проблема

Як зазначає Чернєв, наші партнери розуміють, що нікуди ще ескалювати. Та інтенсивність боїв, яка є в Україні, найвища після Другої світової війни.

"Я думаю, що інструктори не є "червоною лінією" ані для Кремля, ані для наших партнерів", – сказав нардеп.

Ось питання, наприклад, застосування західної зброї проти цілей на території Російської Федерації наразі складне.

"Тому що розглядається обома сторонами в парадигмі ще, мабуть, Холодної війни, коли таке застосування могло призвести до ядерної якоїсь катастрофи. Але однаково поступово-поступово змінюються і позиції, і риторика", – підсумував Чернєв.

Раніше йшлося про те, що наші західні партнери бояться програшу Росії у війні з Україною, тому що це матиме непередбачувані наслідки для світової геополітики. Водночас, на думку президента Володимира Зеленського, вони хочуть, щоб Україна також не програла. Він вважає таку позицію абсурдною.

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