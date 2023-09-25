Чи може Росія стати миролюбною після відходу Путіна: очільниця МЗС Фінляндії дала відповідь

Еліна Валтонен зазначила, що на Заході хочуть, щоб Росія відкрилася для громадянського суспільства та стала нормальною демократією.

Росія, ймовірно, не перетвориться на миролюбну демократію у разі відходу диктатора Володимира Путіна від влади.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю The Washington Post.

"Я думаю, що багато хто, можливо, ще не усвідомив, що це не просто війна Путіна. Здається, що російська машина, так би мовити, готувалася до цього дуже довго", - наголосила вона.

Валтонен нагадала, що Росія вторглася до Грузії у 2008 році та анексувала Крим у 2014 році. І Путін за час свого правління "збудував навколо цього інфраструктуру".

"Могло бути два десятиліття, щоб хтось (у Росії - ред.) сказав йому (Путіну - ред.), що це ненормально. Тому якщо Путін піде, дуже малоймовірно, що Росія якимось чином стане миролюбною нормальною демократією ", - додала Валтонен.

Вона уточнила, що на Заході хочуть, щоб Росія відкрилася для громадянського суспільства та стала нормальною демократією.

"Але, сподіваючись на це, ми повинні готуватися до гіршого, а найгірше - це те, що Росія залишиться такою, якою вона є, а в майбутньому, можливо, буде ще гіршою", - додала міністр.

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей в РФ Марії Львової-Бєлової за "незаконну депортацію" українських дітей.

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