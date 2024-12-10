Чи може Росія виробляти 25 "Орешників" на місяць: у РНБО прокоментували інформацію

Росіяни прагнуть налякати Захід.
Інформація про здатність Росії виробляти 25 "Орешників" на місяць не відповідає дійсності. Видання, через яке поширена дана дезінформація на англомовний простір, є своєрідною прокладкою для легітимізації вигідної для РФ інформації і подальшого її розповсюдження.
Про це пише керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Як наголосив Коваленко, внаслідок санкцій у Росії суттєво сповільнився цикл виробництва високотехнологічних ракет. Так, противник виробляє Х-101 чи "Калібр" і накопичує їх завдяки інтенсивному використанню "Шахедів".
"Втім, виробництво більш технологічних ракет, таких як "Кинджал", йде на одиниці. А "Орешнік" - це ще більш технологічний цикл, тому інформація про штампування цієї МБР є свідомим фейком", - наголосили у РНБО.
Мета вкиду - поширення страху в західних суспільствах.
Нагадаємо, видання MWM перекрутило дані розвідки, написавши про виробництво "25 ракет на місяць". За словами експерта Defense Express Киричевського, навіть для створення 25 ракет на рік є перепони. Тож бити тривогу, що РФ може "крутити Орешники, як ковбас", зарано. Таких темпів виробництва зі своїми ресурсами не може дозволити собі навіть Китай.
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