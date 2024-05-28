Чи може Росія виробляти на рік по шість тисяч безпілотників: Коваленко дав вичерпну відповідь

З листопада минулого року по травень 2024-го ми жодного разу не бачили нальоту у тисячу дронів Shahed протягом місяця.

Деякі західні видання пишуть, що Росія в Татарстані планує виробляти по шість тисяч безпілотників Shahed на рік. В листопаді минулого року ЗМІ вже писали про те, що РФ може збирати по тисячі дронів на місяць. Проте з реальністю це немає нічого спільного.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

За його словами, з листопада минулого року по травень 2024-го ми жодного разу не бачили нальоту у тисячу дронів Shahed протягом місяця. Максимально РФ запускала Shahed-136 у 2024 році у березні – 603 дрона-камікадзе.

Водночас в інші місяці:

Січень – 334;

Лютий – 356;

Квітень – 295;

Травень – поки що 296.

“Крім того, після масштабного комбінованого удару Ірану по Ізраїлю виразно визначилася залежність Росії від постачання з Ісламської республіки. Застосування росією Shahed-136 тоді різко скоротилося, стало виникати між нальотами більше тривалих пауз по кілька днів і тільки після відновлення рейсів ВПС Ірану до Москви, нальоти дронів стали повертатися до системного характеру”, - розповів Олександр Коваленко.

Він наголошує, що РФ досі залежить від постачання безпілотників та комплектуючих до них з Ірану.

“А за таких умов виробляти шість тисяч на рік – це не найближча перспектива. А тепер найголовніше. У цій замітці я не кажу, що росія ніколи не досягне показника застосування Shahed-136 у шість тисяч на рік, я кажу про те, що їй у нинішніх умовах не світить перспектива виробництва шести тисяч на рік. А також звертаю увагу на те, що практично аналогічну статтю The Wall Street Journal публікував трохи менше півтора року тому, що зайвий раз говорить про необхідність не тільки перевіряти інформацію, яка вкидається в простір, але і хоча б базово пояснювати, яка на сьогодні реальність, щоб не народжувалися хайпові казки про тисячу Shahed-136 на місяць”, - зазначив військовий експерт.

Він також додав, що такі “апокаліптичні історії” корисні для західної аудиторії, щоб чинився тиск на наших партнерів.

“Бо ворушаться вони з прискоренням равлика, але нашим людям і так вистачає щодня стресів, щоб додавати їм у їхньому непростому житті ще історії такого пошиття”, - підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, що у російському Таганрозі 26 травня дрони могли атакувати авіаційний ремонтний завод.

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