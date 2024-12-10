Чи може Росія зараз розпочати війну з НАТО: в МЗС Латвії дали відповідь

Росія, ймовірно, не вторгнеться зараз до країни НАТО. Вона виснажена через повномасштабну війну проти України.

Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, повідомляє Reuters.

"Ви питаєте, чи боюся я, що Росія вторгнеться до НАТО. Ні, я не думаю, що Росія піде на це, тому що це означатиме набагато більше ускладнень, ніж уже є в Україні", – зазначила вона.

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Браже нагадала, що Росія щодня втрачає на війні проти України понад 2 тисячі солдатів. А 600-700 тисяч убитих або тяжко поранених військових негативно впливають на економіку країни-агресора.

"В Росії справи йдуть не дуже добре, зокрема і в економічному плані, тому ми не маємо прямих військових загроз, але ми дуже серйозно ставимося до нашої оборони", – додала пані міністр.

Байба Браже також запевнила, що Латвія працюватиме з новою адміністрацією Дональда Трампа після його інавгурації. Зокрема, діалог буде з Марко Рубіо, якого Трамп номінував на посаду державного секретаря.

Нагадаємо, на Заході зазначають, що для запобігання війні між РФ та Альянсом треба посилювати власну безпеку, а також озброювати Україну.