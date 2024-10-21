Чи може Трамп знову стати президентом США: Politicо назвало чотири сценарії

Трамп має відданих шанувальників, але його шанси знову влаштуватися в Білому домі зараз набагато менші.

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп може обійняти посаду президента США, навіть якщо зазнає поразки на виборах у листопаді.

Про це пише Politicо.

Згідно з припущеннями експертів, можливі сценарії розвитку подій можуть виглядати так:

1. Трамп активно підриватиме довіру до результатів виборів, висуваючи необґрунтовані звинувачення у фальсифікаціях і звертаючись до судів із проханням не визнавати дійсними певну кількість бюлетенів, що могло б змінити ситуацію в ключових штатах.

2. Він чинитиме тиск на державних та окружних чиновників, щоб вони не затвердили результати голосування. Хоча це не зупинить процес, може стати способом тиску на республіканських конгресменів і законодавців.

3. Трамп звернеться до законодавчих органів штатів, де переважають республіканці, з проханням призначити альтернативних вибірників. Він розраховує на те, що республіканці в Конгресі підтримають це рішення, а демократи опиняться в меншості під час затвердження підсумків.

4. Зрештою Трамп намагатиметься домогтися від Конгресу відмови в затвердженні 270 голосів виборників, відданих за Камалу Гарріс. Якщо це станеться, вибір президента буде передано в Палату представників, де республіканці зможуть набрати необхідну кількість голосів для обрання Трампа.

Нагадаємо, останніми місяцями кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп і його передвиборчий штаб розгорнули агресивну кампанію проти перевірки фактів. Телемережам, журналістським організаціям висувають вимогу відмовитися від цієї практики як умову для взаємодії з політиком.

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