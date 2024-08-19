Чи може Україна вступити до НАТО з окупованими територіями: думка президента Чехії

Вступ України до НАТО не повинен бути зумовлений повним контролем над усією її територією. Найближчими роками Україна зможе домовитися з Росією про мир. Угода може означати, що Росія окупуватиме частину української території на тривалий час, але без згоди демократичних держав на зміну кордонів.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю газеті Novinky a Pravo.

Політик вважає, що повне відновлення контролю над усією територією не є обов'язковою умовою.

"Якщо буде демаркація хоча б адміністративного кордону, то ми можемо прийняти цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона контролюватиме на той момент", – сказав він.

Він нагадав, що такий прецедент вже був в історії. Слід загадати Німеччину, яка була прийнята до НАТО, хоча частина її була окупована Радянським Союзом.

"Ось я думаю, що існує як технічне, так і юридичне рішення, яке дозволяє Україні приєднатися до НАТО, не розпочинаючи конфлікт з Російською Федерацією", – нагадав він.

На думку Павла, цей крок можна буде зробити після того, як обидві сторони зрозуміють, що далі продовжувати війну не можна і почнуть діяти спільно. Світові держави – США, Китай та Європейський Союз – мають зробити значний внесок.

"Якщо будуть якісь мирні переговори, то ми, швидше за все, говоритимемо про те, що Росія окупуватиме частину української території на довгий час, причому з точки зору демократичних країн, які заявляють про дотримання міжнародного права та Статуту ООН. Має статися так, що ми дотримуватимемося угоди між воюючими сторонами, але не приймемо зміну міжнародних кордонів на основі агресії", – додав президент.

За його словами, демократичні країни мають вважати території, захоплені Росією, окупованими лише тимчасово, коли буде відновлено суверенітет України над підконтрольною їй територією.

Раніше головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі оцінив реакцію Росії на українську операцію в Курській області як "повільну і розсіяну".

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