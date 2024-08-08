Чи може Україна застосувати німецькі Leopard 2 для просування в РФ: у Бундестазі відповіли

Застосування німецької зброї під час операцій на території РФ, зокрема танків Leopard 2, не є проблемою, адже від початку нападу Росії на Україну територія обох держав — це зона бойових дій.

Про це сказав голова комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер, пише WAZ.de.

Він заявив, що не бачить проблеми, якщо Україна застосує Leopard 2 для просування на території РФ.

"З передаванням Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, зокрема Leopard 2. З нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права", — пояснив Маркус Фабер.

Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що ЗСУ підійшли до міста Суджа. Зокрема, про це повідомляє Bild. За інформацією видання Українська армія захопила село Рубанщина і зараз перебуває за щонайменше два кілометри на північний захід від міста Суджа в Курській області, це візуально підтверджується кадрами з місця боїв.

Тим часом військовий оглядач Костянтин Машовець назвав операцію в Курській області "вже виправданою". Він сказав, що РФ буде змушена підтягнути туди війська з інших операційних напрямків, можливо, навіть залишки своїх стратегічних резервів, приготованих на серпень-вересень 2024-го.

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