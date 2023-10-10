Чи може з'явитися база російського флоту в Абхазії: у ВМС відповіли

У ВМС зазначають, що це вкладається в "імперську логіку" Кремля.

У ВМС ЗСУ прокоментували, чи може з'явитися база Чорноморського флоту РФ в Абхазії, яку більшість країн визнають як окуповану частину Грузії.

Свою думку висловив під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

Він розповів, що упродовж літа спостерігається те, що противник тримається ближче до східної, північно-східної частини Чорного моря.

"Внаслідок цього з’явився "інформаційний привід" про те, що росіяни збираються побудувати базу своїх ВМС в Абхазії. Це вкладається в "імперську логіку" Кремля та може бути здійсненим, бо організаційно облаштування такої бази у зазначеному регіоні не дуже складно", - зазначив він.

Також Плетенчук додав, що важливим є те, що у південно-західній частині Чорного моря ворожі кораблі майже не з’являються, й це є питанням безпеки України.

Єдине що – таке розташування бази Чорноморського флоту певним чином ускладнить логістику окупантів, але наразі не можна бути в чомусь впевненим. Побачимо, як все буде", - додав речник.

Чорноморський флот РФ, навіть після низки завданих пошкоджень, зможе обстрілювати українські міста.

Чорноморський флот РФ дійсно функціонально обмежений, але Росія продовжує тероризувати нас тактичною авіацією. Для ворога зараз це єдиний спосіб позначати своє панування.

Додамо, кораблі Чорноморського флоту РФ фактично не курсують в напрямку територіального моря України і не запливають далі мису Тарханкут, що у Криму.

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