У Південній Кореї пропонують шукати шляхи подолання кризи у відносинах з КНДР.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час промови з нагоди Дня національного визволення запропонував Пхеньяну створити спільний консультативний орган, щоб знайти шляхи "для послаблення напруженості та відновлення економічної співпраці".

Про це пише Reuters.

"Ми розпочнемо політичну та економічну співпрацю, як тільки Північна Корея зробить хоча б один крок до денуклеаризації. Діалог і співпраця можуть призвести до суттєвого прогресу в міжкорейських відносинах", - заявив Юн Сок Йоль.

Юн вдруге звернувся до уряду КНДР після нещодавньої пропозиції Південної Кореї надати допомогу своїм сусідам у ліквідації наслідків повені. За його словами, Пхеньян відхилив пропозицію допомоги.

Видання зазначає, що для більшості корейців по обидва боки кордону об'єднання двох країн, розділених війною 1950–1953 років, здається дуже далекою перспективою.

Наразі відносини між двома корейськими державами перебувають у найгіршому стані за останні десятиліття. Режим Кім Чен Ина прагне збільшити свій ядерний і ракетний потенціал і називає своїх південних сусідів "головними ворогами".

Натомість у Південній Кореї не залишають спроб зняти напруженість. Юн вважає, що створення "міжкорейської робочої групи" допоможе розв'язати будь-які питання – як у сфері економіки, так і у питаннях міжлюдських обмінів та возз'єднання сімей, які після Корейської війни опинились по різні боки кордону.

Юн також запропонував провести міжнародну конференцію з прав людини у Північній Кореї та створити фонд, який сприяв би підвищенню обізнаності світу з корейського питання, підтримці активістів та розширенню доступу громадян КНДР до зовнішньої інформації.

"Важливо допомогти народу Північної Кореї пробудитися і усвідомити цінності свободи. Якщо більше північних корейців визнають, що об'єднання через свободу – це єдиний спосіб покращити своє життя, і будуть переконані, що об'єднана Республіка Корея прийме їх, вони стануть сильними, дружніми силами для об'єднання, заснованого на свободі", – заявив президент Південної Кореї.

Нагадаємо, Путін провокує нестабільність на Корейському півострові. У разі другої корейської війни, у конфлікт можуть бути втягнуті Китай та США.

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