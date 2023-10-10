Чи можливо зараз виїхати з Ізраїлю і які ціни на квитки: відповідь посла України

Наразі немає потреби в евакуації громадян України з Ізраїлю окрім територій біля Гази. Але охочі можуть виїхати з країни.

В Ізраїлі попри війну аеропорти працюють в штатному режимі, однак ціни на білети значно зросли.

Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На жаль, деякі іноземні компанії скасували рейси, але аеропорт теж працює в штатному режимі. Посольство опікується вразливими верствами населення. Це громадяни України, які перебували в Ізраїлі на лікуванні. Ті, хто приїхав тимчасово й залишився без квитка і можливості повернутися додому", - розповів Корнійчук.

За його словами, через ажіотаж ціни на квитки з Ізраїлю до Європи зросли захмарно, але виїхати з країни таки можна.

"Виїхати з Ізраїлю можна, найдешевший шлях - це на Кіпр. Полетіти в Європу також можна, але ціни піднялися. Саме через ажіотаж середня ціна квитка становить близько 800 доларів. Є проблеми в секторі Гази, де перебуває багато наших громадян. Там є ініціативна група українських громадян. Ці люди самоорганізуються й ми їм допомагаємо виїхати до Єгипту, а далі ними будуть опікуватися наші дипломати з Єгипту", - розповів Корнійчук.

Посол додав, що поки немає нагальної потреби в евакуації громадян України з території Ізраїлю, окрім територій, які наближені до сектору Гази.

Війна в Ізраїлі: що відомо про українців

Через війну в Ізраїлі стало відомо про двох загиблих українок, долю ще двох наших співгромадян намагаються з'ясувати дипломати. Також в одному із міст вдалось врятувати пораненого під час атаки бойовиків хлопця з України.

Згодом речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко поінформував, що дипломати розшукали в Ізраїлі ще сімох українців, які до цього часу вважалися зниклими, зараз вони перебувають в безпеці. Однак 150 людей досі не можуть виїхати з Сектору Гази, а з території Ізраїлю – 300, через скасування авіарейсів.

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