Чи можна зараз евакуювати людей із Сектора Гази: розповів посол України в Ізраїлі

З Ізраїлю вже евакуювали понад чотири сотні українців. Додатковий рейс до Румунії відлетить з країни сьогодні ввечері - на нього зареєструвались вже близько 80 людей.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За його словами, попит на евакуацію помітно знизився, оскільки деякі українці купляли квитки самостійно. Проте складною ситуація залишається в Секторі Гази.

“Стосовно Сектору Газа. В списку на евакуацію перебувають понад 300 людей. Цифра збільшується постійно і може перейти до 400. Сподіваюся, що евакуація почнеться. Перші машини з гуманітарним вантажем пішли до Гази, сподіваюся, що палестинці виконають свою обіцянку та випустять іноземців”, - наголосив Євген Корнійчук.

Нагадаємо, що Туреччина пообіцяла докласти зусиль для припинення вогню поміж Ізраїлем та ХАМАСом.

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