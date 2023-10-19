Чи можна зараз евакуювати людей із Сектора Гази: розповів посол України в Ізраїлі

Попит на евакуацію помітно знизився, оскільки деякі українці купляли квитки самостійно.
З Ізраїлю вже евакуювали понад чотири сотні українців. Додатковий рейс до Румунії відлетить з країни сьогодні ввечері - на нього зареєструвались вже близько 80 людей.
Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
За його словами, попит на евакуацію помітно знизився, оскільки деякі українці купляли квитки самостійно. Проте складною ситуація залишається в Секторі Гази.
“Стосовно Сектору Газа. В списку на евакуацію перебувають понад 300 людей. Цифра збільшується постійно і може перейти до 400. Сподіваюся, що евакуація почнеться. Перші машини з гуманітарним вантажем пішли до Гази, сподіваюся, що палестинці виконають свою обіцянку та випустять іноземців”, - наголосив Євген Корнійчук.
Нагадаємо, що Туреччина пообіцяла докласти зусиль для припинення вогню поміж Ізраїлем та ХАМАСом.
Читайте також:
- Евакуація з Ізраїлю та Сектора Гази: Кулеба повідомив, що з українцями
- ООН хоче провести власне розслідування загибелі людей в лікарні у секторі Гази
- Частина зброї ХАМАСу надійшла з Росії: депутат Кнессета пояснив, як РФ утворила альянс з Іраном