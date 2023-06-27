Чи можуть роздавати повістки українцям за кордоном: юрист вказав на цікаву деталь

Нововведення, запровадженні урядом наприкінці 2022 року, не поширюються на дипломатичні установи за кордоном, підкреслив адвокат.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак відповів, що без надання повноважень консульським установам вручати повістки українцям за кордоном не можуть.

Про це Юрчак розповів для 24 каналу.

Він нагадав, що наприкінці 2022 року урядовці затвердили новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Новий порядок визначив низку обов'язків дипломатичних установ України, а саме:

інформування громадян призовного віку які не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;

сприяння повернення військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);

повідомлення у 7-денний термін з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов'язаних та резервістів відповідним ТЦК та СП за місцем перебування їх на військовому обліку;

ведення військового облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

Юрист наголосив, що ці нововведення лише розширюють географію вручення повісток на території України й не поширюються на дипломатичні установи за кордоном.

Раніше повідомляли, за яких підстав відстрочення від мобілізації може бути анульованим.

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