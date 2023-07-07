Чи можуть союзники відправити до України свої війська для гарантій безпеки - естонський генерал

Усі країни Балтії та Північної Європи повністю на стороні України у її протистоянні російській агресії.

Залежно від досягнутих двосторонніх домовленостей та норм законодавства деякі країни можуть відправити своїх військових до України. Але ЗСУ достатньо професійні та мотивовані для перемоги у війні, яка означатиме для України членство в ЄС та НАТО.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив естонський генерал, командувач Лігою оборони Естонії та депутат естонського парламенту Мееліс Кійлі.

За його словами, окремі країни могли б відправити своїх військових до України, але він не бачить у цьому доцільності.

“Це залежить від двосторонніх домовленостей, від бажання конкретної нації та її законодавства. Це можливо. Інше питання, чи це потрібно”, - зауважив естонський генерал.

Також читайте На саміті у Вільнюсі відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО: подробиці

Мееліс Кійлі вважає, що та підтримка, яку надають у військовому плані Україні західні партнери, достатня для того, щоб ЗСУ здобули перемогу на полі бою.

“Ваші солдати приїжджають до наших країн на навчання, отримують обладнання. Наші інструктори приїжджають, щоб допомогти з технічним обслуговуванням. ЗСУ дуже професійні й мотивовані, вони найкраще знають свою країну”, - пояснив він.

Водночас Кійлі зазначив, що його країна, а також всі країни Балтії та Північної Європи повністю на стороні України у її протистоянні російській агресії.

“Я обраний естонським народом до нашого парламенту, і від його імені я можу сказати, що все естонське суспільство стоїть на цьому, і це найкраща гарантія. Ваші ЗС дуже боєздатні, я їх бачив. Вони високопрофесійні. А фінансова та моральна підтримка буде продовжена. Україна з кожним днем стає сильнішою, а наш спільний ворог слабшає. Тому це дуже гарна перспектива на майбутнє”, - наголосив він.

Мееліс Кійлі також підкреслив, що слід говорити не про закінчення війни, а про перемогу України.

“Перемога означає, що ви звільнили всі свої території й є частиною міжнародної спільноти - ЄС і НАТО. Це перемога. І альтернативи цьому ми не маємо”, - стверджує естонський генерал.

Нагадаємо, естонський генерал переконаний, що коли Україна стане членом НАТО, вона, як і Швеція та Фінляндія, а також інші члени блоку, опиниться під ядерним захистом.

Читайте також: