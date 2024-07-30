Чи наважиться США на ліквідацію Путіна: експерт назвав причини

На його думку, у Вашингтоні ставлять цілком логічні запитання, чи не стане РФ ще гіршою після смерті диктатора.

США та країни Заходу не мають планів вбити російського диктатор Володимира Путіна або здійснити антипутінський заколот в Росії.

Таку думку в статті для видання Foreign Policy висловив професор вивчення розвідки в Школі дипломатичної служби Джорджтаунського університету (США), колишній оперативний офіцер ЦРУ Дуглас Лондон.

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"Чи повинні Сполучені Штати та їхні союзники прагнути скинути Путіна, здійснивши переворот за його відсутності або вбивши його під час подорожей? Відповідь полягає в оцінці ризику проти здобутків", – розмірковує аналітик.

На його думку, у Вашингтоні ставлять цілком логічні запитання, що буде з Росією у разі смерті диктатора:

чи зменшиться загроза від Росії для Заходу;

чи виведе РФ війська з України;

чи стануть дії Росії ще більш ворожими і менш прогнозованими, зокрема в ядерному плані.

За його словами, незважаючи на одержимість Путіна інтригами, на Заході його вважають досить передбачуваним.

Дуглас Лондон припускає, що після вторгнення в Ірак США більше не прагнуть до повалення влади у певних країн, побоюючись подального хаосу, як це було на Близькому Сході. Наприклад, після повалення режиму Саддама Хусейна в Іраку з'явилися нові терористичні угруповання, наприклад "Ісламська держава". "Арабську весну" також вважають прямим наслідком американського вторгнення в Ірак.

"Повалення Саддама Хусейна в Іраку стало не менш важливим фактором у спричиненні "арабської весни", наслідки якої продовжують відбиватися на всьому Близькому Сході, що відображено в нерозв’язаних громадянських війнах у Лівії, Сирії та Ємені, а також у триваючій політичній нестабільності в Єгипті і Тунісі", – пише Дуглас Лондон.

Також Штати зазнали поразки у спробі встановити прозахідну демократичну владу в Афганістані, і країна повністю повернулася під владу талібів.

На думку Дугласа Лондона, російські еліти перебувають під контролем спецслужб і не здатні на "палацовий переворот".

"Якби Путіна вбили за кордоном, не зважаючи на докази, стара гвардія, швидше за все, звинуватила б Сполучені Штати та використала б це для консолідації влади та згуртування громадськості. Цілком ймовірний ризик того, що вони завдадуть відповідь у військовій формі. Вважаючи себе незахищеними, вони так само розправлялися б удома безжальним способом, який міг би вивільнити довго стримувану революційну силу серед населення, що кинуло б велику державу, що володіє ядерною зброєю, у хаос", – пояснює ексрозвідник.

Раніше російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вказав на цікаву деталь, яка свідчить, що Путін все більше боїться за своє життя.

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