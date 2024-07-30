Чи наважиться США на ліквідацію Путіна: експерт назвав причини

На його думку, у Вашингтоні ставлять цілком логічні запитання, чи не стане РФ ще гіршою після смерті диктатора.
США та країни Заходу не мають планів вбити російського диктатор Володимира Путіна або здійснити антипутінський заколот в Росії.
Таку думку в статті для видання Foreign Policy висловив професор вивчення розвідки в Школі дипломатичної служби Джорджтаунського університету (США), колишній оперативний офіцер ЦРУ Дуглас Лондон.
"Чи повинні Сполучені Штати та їхні союзники прагнути скинути Путіна, здійснивши переворот за його відсутності або вбивши його під час подорожей? Відповідь полягає в оцінці ризику проти здобутків", – розмірковує аналітик.
На його думку, у Вашингтоні ставлять цілком логічні запитання, що буде з Росією у разі смерті диктатора:
- чи зменшиться загроза від Росії для Заходу;
- чи виведе РФ війська з України;
- чи стануть дії Росії ще більш ворожими і менш прогнозованими, зокрема в ядерному плані.
За його словами, незважаючи на одержимість Путіна інтригами, на Заході його вважають досить передбачуваним.
Дуглас Лондон припускає, що після вторгнення в Ірак США більше не прагнуть до повалення влади у певних країн, побоюючись подального хаосу, як це було на Близькому Сході. Наприклад, після повалення режиму Саддама Хусейна в Іраку з'явилися нові терористичні угруповання, наприклад "Ісламська держава". "Арабську весну" також вважають прямим наслідком американського вторгнення в Ірак.
"Повалення Саддама Хусейна в Іраку стало не менш важливим фактором у спричиненні "арабської весни", наслідки якої продовжують відбиватися на всьому Близькому Сході, що відображено в нерозв’язаних громадянських війнах у Лівії, Сирії та Ємені, а також у триваючій політичній нестабільності в Єгипті і Тунісі", – пише Дуглас Лондон.
Також Штати зазнали поразки у спробі встановити прозахідну демократичну владу в Афганістані, і країна повністю повернулася під владу талібів.
На думку Дугласа Лондона, російські еліти перебувають під контролем спецслужб і не здатні на "палацовий переворот".
"Якби Путіна вбили за кордоном, не зважаючи на докази, стара гвардія, швидше за все, звинуватила б Сполучені Штати та використала б це для консолідації влади та згуртування громадськості. Цілком ймовірний ризик того, що вони завдадуть відповідь у військовій формі. Вважаючи себе незахищеними, вони так само розправлялися б удома безжальним способом, який міг би вивільнити довго стримувану революційну силу серед населення, що кинуло б велику державу, що володіє ядерною зброєю, у хаос", – пояснює ексрозвідник.
Раніше російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вказав на цікаву деталь, яка свідчить, що Путін все більше боїться за своє життя.
Читайте також:
- Чого хоче домогтися Путін в Україні: Портников дав невтішний прогноз
- ISW: Путін намагається змінити плани Заходу, шантажуючи "ядеркою"
- Путін намагається сформувати альтернативу НАТО: аналітики з'ясували, про які країни йдеться