Чи можуть США повністю "здати" Україну – Клімкін про "особисту хімію" між Трампом і Путіним

На його думку, наразі настав серйозний момент для Європи і дуже непростий момент для України.

Україні та Європі потрібно напрацювати спільне бачення, як рухатися далі в умовах, коли США можуть змінити свої зовнішньополітичні пріоритети.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю LIGAnet.

"Нам терміново потрібне спільне бачення, що ми робимо з Європою. Коли Європа починає збиратися на саміти – раз на три дні – і все це після промови Венса і слів Трампа, це має вигляд жалюгідний", – відверто зазначає дипломат.

На його думку, наразі настав серйозний момент для Європи і дуже непростий момент для України.

"Це не означає, що Трамп нас повністю здасть. Це не в його інтересах. Йому потрібно Путіна тримати. І незважаючи на певну хімію між Трампом і Путіним – вони хоча й не довіряють один одному, але поважають один одного, оскільки хочуть мати вигляд сильних і крутих, хочуть вирішувати світові справи разом", – каже ексміністр.

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Клімкін зауважує, що також важлива "особиста хімія" між Трампом і Зеленським, яка очевидно була невдалою. Тому він не виключає, що між обома лідерами ще виникнуть "певні моменти".

"Для європейців реальність дуже проста. Скоро побачимо багато креативних речей. Я не виключаю, що в Європі побільшає китайців. Можливо, і у нас китайці будуть достатньо швидко. Але головне – потрібно розуміти цю реальність і Трампа, яким він є. І не домальовувати собі щось – ні краще, ні гірше", – підсумував Павло Клімкін.

Раніше Клімкін пояснив, яке ставлення до України "принесла" адміністрація Трампа у Білий дім.

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