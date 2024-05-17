Чи можуть ЗСУ бити по Росії американською зброєю: відповідь Пентагону

Озброєння, яке Сполучені Штати Америки надають українським Збройним силам у межах військової допомоги, призначене для використання на території України. Вашингтон не змінив свою позицію.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Вона наголосила, що Штати не змінювали свою позицію щодо використання зброї, яку надають Україні. За словами Сінгх, озброєння повинне бути використане для повернення суверенної території України.

"Ми оприлюднили наші запити щодо цього. Знову ж таки, я хотіла б повторити, що в кожній Контактній групі з питань оборони України, яку скликає міністр, зброя, яка надається, знову ж таки, призначена для використання на полі бою", - сказала представниця Пентагону

Вона також зауважила, що американський міністр оборони Ллойд Остін зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим обговорюють, як можна використати можливості озброєння. На думку Вашингтона, американську зброю краще використовувати на території України.

Нагадаємо, раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі пояснив, чому забороняють Україні обстрілювати територію РФ. Він переконаний, що Путін хоче ескалації та ще більшої війни на території Європи.

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