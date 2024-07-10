Чи можуть ЗСУ бити Storm Shadows по території РФ: новий прем'єр Британії зробив заяву

Новий прем'єр-міністр Британії Кір Стармер дотримується позиції попереднього уряду щодо атак України Storm Shadows по території РФ. Він заявив, що ЗСУ самі вирішують, як використовувати їхні ракети.

Про це британський політик сказав під час поїздки на саміт НАТО у Вашингтоні у вівторок, 9 липня, інформує видання Bloomberg.

Ракети повинні "очевидно використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, як і слід було очікувати. Але Україна сама вирішує, як їх розгортати для цих оборонних цілей ", сказав він.

Стармер додав, що Storm Shadows повинні використовуватися "в оборонних цілях".

"Україна заявила, що їй необхідно завдавати ударів по військових цілях всередині Росії, щоб захистити себе та відбити російські атаки, і це одне з головних питань, яке обговорюватиметься на саміті НАТО", — йдеться на сайті інформаційного агентства.

Новий прем'єр Британії також прокоментував ракетний удар РФ по дитячій лікарні "Охматдит". Стармер сказав, що це був "абсолютно шокувальний, жахливий напад", який створив "дуже важливий, хоча й трагічний фон для цього саміту".

"Моє послання президенту Путіну полягає в наступному: цей саміт НАТО слід розглядати як чітку та єдину рішучість союзників по НАТО та інших, які присутні там одночасно, підтримувати Україну та протистояти російській агресії", — зазначив він.

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