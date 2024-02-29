Чи надасть Конгрес фінансову підтримку Україні: екссоратник Трампа попередив про наслідки зволікання

На думку колишнього міністра оборони США за часів Трампа, потрібно допомогти Україні зараз, аби потім не витрачати ще більші кошти на дорожчі війни.

Марк Еспер, який був міністром оборони США під час адміністрації 45-го президента Дональда Трампа написав колонку про допомогу Україні під час повномасштабної війни з РФ, де заявив: якщо Сполучені Штати хочуть залишитися надійним союзником, що очолюватиме вільний світ, вони не мають зволікати.

Про це йдеться у матеріалі Еспера, передає CNN.

"Оскільки Росія набирає сили в Україні, а бойові дії на Близькому Сході розширюються, одне важливе питання постає у головах усіх: чи Сполучені Штати все ще є надійним союзником, який бажає очолити вільний світ? Чи вирішить Конгрес надавати продовжену фінансову підтримку, яка вкрай необхідна Україні, Ізраїлю та Тайваню, значною мірою допоможе відповісти на це питання. І не помиляйтеся, це цікавить не лише наших союзників. Наші противники також приділяють пильну увагу", - зазначив Марк Еспер.

За його словами, останні кілька місяців Конгрес перебуває у глухому куті щодо схвалення фінансування. Тим часом потреба у цій допомозі продовжує зростати, особливо в Україні, де бійці обмежують дії через небезпечно низькі запаси, а цивільні райони вимагають більше систем протиповітряної оборони для захисту від невибіркових російських обстрілів.

"Без відновлення підтримки США постачань зброї в Україну продовжуватиме скорочуватися протягом найближчих місяців, що безпосередньо впливатиме на те, що відбувається на полі бою. Недавню втрату східноукраїнського міста Авдіївка під час безперервного російського наступу частково звинувачують у недостатньому забезпеченні західними артилерійськими снарядами. З огляду на те, що з кожним місяцем масштаби та масштаби цього дефіциту зростають, ми можемо спостерігати, як місто за містом потрапляє в руки російського президента Володимира Путіна, оскільки дисфункція Вашингтона продовжується", - йдеться у колонці Марка Еспера.

Американська допомога Україні не є благодійністю

У випадку України понад 60% військової допомоги, виділеної Конгресом від початку війни, йде на користь економіці США, нагадує ексміністр.

"Кошти, схвалені для озброєння України, допомагають поповнювати запаси американської зброї та будувати нові системи, що, у свою чергу, забезпечило значне вливання грошей заводам і робітникам у понад 30 штатах. Це також благотворно вплинуло на відродження оборонно-промислової бази США, що особливо важливо, оскільки ми готуємося до більшої загрози, яку представляє комуністичний Китай", - каже він.

Водночас, як він каже, республіканці мають рацію, висловлюючи занепокоєння з приводу державного боргу та дефіциту.

"Обидва є надмірними та нежиттєздатними. Але ці важливі фіскальні питання не повинні переважати національну безпеку, а також вони не повинні змушувати чиновників вибирати одну регіональну проблему над іншою або навіть над безпекою кордонів. Зрештою, це сприяє власним інтересам безпеки та цінностям Америки, щоб допомогти нашим демократичним партнерам захистити себе від автократії світу. Нам набагато краще у світі, де Україна успішно відбиває російську армію, Ізраїль розбиває підтримуваних Іраном терористів ХАМАС, а Тайвань стримує атаку Китаю, ніж ми жили б за інших альтернатив. Якщо ми не зможемо забезпечити постійну підтримку, негативні наслідки будуть значними", - пише колишній посадовець.

Наслідки для США

Автор надає декілька варіантів розвитку подія за відсутності позитивного рішення Конгресу.

"По-перше, це змусить наших союзників у всьому світі засумніватися в лідерстві та рішучості Америки. Ми вже бачимо значне занепокоєння з боку міжнародних партнерів, коли ми коливаємося щодо України. Це правда, що нашим партнерам по НАТО потрібно зробити набагато більше, починаючи з виконання свого десятирічного зобов’язання витрачати 2% свого ВВП на оборону, і наш південний кордон також має бути забезпечений безпекою, але ні те, ні інше не є достатньою причиною для голодування. Київ так необхідної американській зброї та інших матеріальних засобів", - каже він.

Також за словами ексміністра, ця війна може тривати ще багато років, вимагаючи підтримки США та інших країн Заходу ще стільки ж.

"Незважаючи на те, що два роки тому президент Джо Байден виконав поважну роботу, згуртувавши НАТО на захист України, історія розцінить його небажання надати Києву необхідну зброю, коли вона йому була потрібна, знову і знову, як основну причину провалу контрнаступу України і чому ця війна затягнеться. Однак це все ще не гідні причини відмовляти хоробрим українцям у зброї, яка їм потрібна, щоб відштовхнути росіян, виснажуючи Москву в цьому процесі та, можливо, призводячи до рішення на користь Києва", - пояснює експерт.

Нагадаємо, у Пентагоні розглядають можливість постачання зброї Україні в обхід Конгресу. Там розглядають сценарій, згідно з яким буде використано джерело фінансування військової допомоги для допомоги Україні, навіть без дозволу Конгресу.

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