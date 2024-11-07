Чи надасть Південна Корея зброю Україні: у Сеулі зробили обережну заяву

За словами президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, стратегія підтримки України залежатиме від залученості у війну КНДР.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що Сеул не виключає безпосереднього постачання зброї Україні. Втім політик не уточнив, про яку саме зброю йдеться.

Про це він сказав під час пресконференції у Сеулі у четвер, 7 листопада, повідомляє Deutsche Welle.

Досі у Південній Кореї наголошували, що не надають зброю країнам, які є сторонами збройного конфлікту. Втім ця політика може змінитися після того, як Росія залучила до участі у бойових діях проти України війська КНДР.

"Тепер, залежно від рівня залучення Північної Кореї, ми будемо поступово, поетапно коригувати нашу стратегію підтримки. Це означає, що ми не виключаємо можливості надання зброї", – зазначив Юн Сок Йоль.

Президент Південної Кореї додав, що його адміністрація наразі стежитиме за розвитком подій на українському фронті, зокрема за діями північнокорейських військових. Якщо у Сеулі все ж таки ухвалять рішення про надання зброї Києву, до першого пакету військової допомоги увійде насамперед озброєння оборонного призначення.

"Якщо ми перейдемо до надання зброї, то насамперед надамо перевагу оборонним озброєнням", – наголосив політик, не уточнивши, яку саме оборонну зброю він має на увазі.

Нагадаємо, Дональд Трамп та Юн Сок Йоль обговорили участь військ КНДР у війні проти України. Лідери двох країн планують провести особисту зустріч для глибшого обговорення цього питання.

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