Чи надасть Польща тимчасовий захист для українців без паспорта: очільник МВС Кервінський дав відповідь

Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему, пообіцяв Марцін Кєрвінський.

Українським біженцям у Польщі продовжать захист, який діє поки до 30 червня. Тимчасовий захист також пообіцяють надати українцям без паспорта.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський, якого цитує Gazeta.

"Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня", – заявив Кервінський.

Як зазначив міністр, який також відповідає за міграційну політику легалізацію іноземців, Польща буде охороняти права біженців і не передасть їх приватні дані.

"Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні", – сказав він.

Нагадаємо, 24 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

З аналогічною заявою виступила також і Литва.

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