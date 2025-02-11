Чи надсилатимуть США війська до України: новий голова Пентагону дав категоричну відповідь

Гегсет також попередив, що європейські країни самі повинні платити за свою безпеку
Сполучені Штати не збираються відправляти свої війська до України.
Про це заявив новий очільник Пентагону Піт Гегсет у розмові з журналістами у Німеччині.
У Гегсета запитали, чи буде нова адміністрація Білого дому відкритою до відправлення військ США в Україну, щоб, зокрема, відстежувати постачання зброї.
Він наголосив, що адміністрація Дональда Трампа не планує відправляти американські війська в Україну.
Гегсет також попередив, що на майбутній зустрічі з європейськими союзниками наполягатиме на збільшенні їхніх видатків на оборону.
"Європейський континент заслуговує на свободу від будь-якої агресії, але саме ті, хто перебуває в цьому регіоні, повинні найбільше вкладатися в індивідуальний та колективний захист", – сказав новий глава Пентагону.
Нагадаємо, Дональд Трамп зробив заяву про мирну угоду між Україною та Росією.
Читайте також:
- У Пентагоні розповіли про плани на майбутній "Рамштайн"
- До Москви прибув літак з Вашингтона: що відомо про таємний візит
- Указ Трампа про зупинення міжнародної підтримки: в Пентагоні пояснили, як це вплине на Україну