Чи буде Південна Корея співпрацювати з Україною: експерт пояснив, від кого це залежить

Опозиційна партія у Південній Кореї не налаштована на ширшу співпрацю з Україною. Поки в США не запрацює нова адміністрація президента Дональда Трампа, у західному таборі спостерігатиметься так званий політичний "вакуум", зокрема і з цього питання також.

Про це сказав заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков в ефірі "Київ 24".

Поки Сеул не "звірить годинники" з Дональдом Трампом і новим держсекретарем США, жодних глобальних рішень щодо України ухвалено не буде, вважає експерт. Він також додав, що такої стратегії притримуються й інші світові столиці.

"Варто зазначити, що опозиційна партія "Тобуро" вважає, що треба йти на поступки Китаю, Росії та КНДР для безпеки країни. Однак Південна Корея загалом є прозахідною країною, яка знаходиться в орбіті, зокрема, і США", — пояснив Бронжуков.

За його словами, ця демократична партія поки не розглядає ширшу кооперацію з Україною.

"Це звісно проблема, але тут потрібно буде працювати із Дональдом Трампом. І поки триває цей ваккум у західному таборі, поки нова адміністрація президента США не почала працювати, то якихось рішень про продаж зброї чи чогось ще більш глобального, очікувати не слід", — додав Бронжуков.

Тим часом міністр оборони Південної Кореї подав у відставку. Відомо, що причиною стало апровадження воєнного стану і попросив вибачення перед громадянами за свої дії.

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