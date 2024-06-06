Чи нападе РФ на НАТО: шокувальний аналіз Націнституту стратегічних досліджень

У Національному інституті стратегічних досліджень вважають, що очільник Кремля Володимир Путін не буде нападати на країни НАТО.

Таку думку висловив Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

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"Я не дуже вірю, що це може бути; що Росія через два-три роки зможе проводити великі фронтові операції, вона не зможе цього робити, адже зараз веде війну проти нас на рівні рот, максимум батальйонів, такою масою яка намагається пройти на невелику дистанцію. І у них є ця диво-зброя КАБ, що є неточною, але потужною й на невелику відстань якраз стріляє по торговельних центрах прикордонного європейського міста - це серйозна, звичайно, загроза", - переконаний він.

За його словами, Росія зараз намагається створити максимальну загрозу, таку, що не є офіційним проголошенням війни, але діє як залякування.

"Уся Європа зараз потерпає від дивних диверсій, пожеж, саботажу інфраструктур, зараз знову починаються інциденти на білорусько-польському кордоні, знову ці прориви, знову провокації стосовно морських кордонів й заяви стосовно ядерних навчань, стрільба КАБами по торговельних центрах у Харкові. Усе це створює загрозу, це нова форма, етап російської гібридної війни. Вони бачать, що не можуть проводити великі фронтові операції - це для них дорого й вони хочуть відповзти трошки у гібридну війну", - додав експерт.

Нагадаємо, диктатор Путін відповів, чи нападе Росія на НАТО.

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