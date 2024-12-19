Чи направлять миротворців ЄС до України: в NYT вказали, що не всі європейські лідери "за"

У кількох європейських столицях ідею миротворців сприйняли скептично.
Деякі європейські лідери вважають: за відсутності ознак того, що Росія зацікавлена в мирі, ще зарано говорити про присутність миротворчих сил в Україні.
Про це пише The New York Times.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив з європейськими лідерами можливість відправки європейських миротворчих сил до України в межах припинення вогню або мирної угоди, оскільки союзники країни розглядають варіанти допомоги Києву щодо припинення бойових дій, йдеться у NYT.
Водночас Зеленський наголосив, що не миротворці, а членство України в НАТО може стати справжньою гарантією безпеки для країни, пише The New York Times.
"Поки Україна не в НАТО, цей аспект можна розглядати", – сказав Зеленський про ідею миротворців в Україні після зустрічі з європейськими колегами в Брюсселі.
Також український лідер заявив, що потрібно знати, "скільки конкретно (миротворців – ред.), що вони будуть робити, як вони будуть відповідати, якщо буде агресія з боку Росії".
"Є багато чого для розгляду. Ми обговорюємо цю тему. Важливо, що ми піднімаємо ці питання", – сказав Зеленський.
Як зазначає видання, президент Франції Еммануель Макрон справді неодноразово озвучував ідею розміщення європейських військ в Україні. Не виключають варіант з миротворцями зокрема Швеція та Італія, проте в інших європейських столицях, а також в керівництві ЄС і НАТО ідею миротворців в Україні сприйняли скептично.
Нагадаємо, за словами президента України, справжньою гарантією безпеки для країни стане членство в НАТО. Однак на цьому шляху держава прагне мати й інші гарантії безпеки – і від ЄС, і від США.
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