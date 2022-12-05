Чи насправді у Білорусі відбувається прихована мобілізація: Безсмертний розповів, хто отримує повістки

У Білорусі триває прихована мобілізація: чоловіки почали отримувати вимоги з'явитися до військкоматів, однак у Міністерстві оборони нібито заспокоюють, мовляв, повістки роздають для обліку даних.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua політик і дипломат, посол України в Білорусі 2010-2011 років Роман Безсмертний розповів про характер мобілізації в Білорусі.

За його словами, ця мобілізаційна кампанія, скоріше, точкова.

"Від грудня триває мобілізація в Білорусі, але вона не носить масового характеру. Це, свого роду, або зональні, регіональні, або точкові повістки, які розсилаються. Військовозобов'язані там перебувають ще в статусі радянських часів. Білорусь на певному етапі провалилася в обліку тих осіб, тому що повістки отримують люди, які давно перейшли за вік тих, хто може вважатися військовозобов'язаним. Повістки приходять навіть померлим, загиблим. Зараз ця кампанія з мобілізації триває. Її ніколи й не зупиняли. Вона носить характер рефлексії на щось. Якийсь імпульс іде, але зустрічає він саботаж", - зазначив дипломат.

За словами експерта, в лютому-квітні 2022 року білоруські офіцери йшли у відставку, тому що виступали проти цієї мобілізації.

Раніше у МВС України пояснили візит очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу до Мінська.

Водночас за даними ГУР Міноборони України, ознак створення потужного ударного угруповання ворога на території Білорусі наразі немає.

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