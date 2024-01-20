Чи наважиться РФ напасти на країну НАТО – ексрадник держсекретаря США про плани Путіна

Дипломат розповів, чи є у найближчій перспективі загроза нападу окупаційної армії Росії на території країн НАТО.

Ексрадник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза вважає, що Росія найближчим часом не наважиться напасти на територію НАТО в Естонії, Латвії чи Литві.

Про це він сказав в інтерв'ю в "Еспресо".

Він також наголосив на готовності США агресивно відповісти в разі безпосередньої небезпеки для держав НАТО.

"Не передбачаю, що в найближчій перспективі Росія нападе на територію НАТО в Естонії, Латвії чи Литві. Росія застрягла у своїх окопах в Україні. Україна успішно відтіснила Чорноморський флот зі своєї території, а Путін розуміє, що, якщо він розпочне військові дії на території НАТО, це виведе його у стан війни з Альянсом, а він цього не хоче", - сказав Брайза.

Він також пояснив, які дії Росії могли б назавжди дискредитувати НАТО.

"Коли я очолював аналітичний центр у Таллінні, після російського вторгнення в Україну 2014 року, ми були стурбовані і вивчали можливі сценарії. Ці війська окупують якісь незначні адміністративні центри, а потім Путін скаже: "Це російські війська. Ми захопили територію НАТО". Чи готові ви до ядерної війни, щоб спробувати звільнити ці неважливі будівлі? Це те, що викликає у мене тривогу, або те, що знаходиться за межею відповіді за 5-ю статтею в разі, якщо Росія нападе на територію НАТО, що може назавжди дискредитувати НАТО", - резюмував Брайза.

Нагадаємо, голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що у Європі мають забути про мир, як даність і готуватися до війни з Росією.

Читайте також: