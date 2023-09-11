Чи оголосить Росія мобілізацію, як торік: у ГУР розповіли про плани ворога

У Росії цього року заявляли, що планують набрати до війська ще 400 тис, контрактників, а також призивають 240 тис. строковиків.

Росія навряд чи оголосить велику, відкриту мобілізацію восени 2023 року, як це зробила торік. Не виключено, що росіяни проведуть таку мобілізацію пізніше – у них вже проведені всі організаційні заходи.

Про це розповів представник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, повідомляє "РБК-Україна".

За словами Скібіцького, російська влада продовжує приховану мобілізацію. За оцінкою ГУР, 2023 року в Росії вже призвали від 90 до 100 тис. осіб для поповнення втрат і створення нових з'єднань.

Чи оголосить Росія знову відкриту мобілізацію

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"Чи оголосять вони знову відкриту мобілізацію на кшталт тієї, яка була минулої осені? Мабуть, що ні. Зараз вони проведуть ці вибори, далі почнуть готуватися до виборів президента 17 березня 2024 року. Ніхто не захоче так ризикувати напередодні кампанії, оголосивши мобілізацію. Можливо, це станеться пізніше", – розповів представник української розвідки.

В Росії все готово до мобілізації

Водночас Скібіцький повідомив, що Кремль провів усі необхідні для відкритої мобілізації організаційні заходи. Так, у Росії ухвалили необхідні закони, запровадили електронний облік, змусили всіх ходити до військкоматів за викликом та посилили відповідальність за ухиляння від призову.

За даними ГУР, російська влада вже навіть розрахувала, яку кількість людей і з яких регіонів варто призивати. На сьогодні в РФ мобілізують людей з усіх регіонів, особливо з депресивних. Жителі останніх вирушають воювати, аби заробити грошей.

Скільки людей планують набрати до російської армії

Представник української розвідки зазначив, що зараз у президента Росії Володимира Путіна немає необхідності проводити відкриту мобілізацію та оголошувати: "Ми призиваємо ще 500 тисяч осіб".

"У Росії цього року заявляли, що планують набрати в армію ще 400 тисяч контрактників і призивають 240 тисяч строковиків. А далі тих, кого мобілізують, кого призивають на дійсну військову службу, агітують переходити на контракт у професійну армію (адже в них строковики теж не беруть участь у бойових діях)", – розповів Скібіцький.

Він додав, що в РФ різними способами переконують укладати контракт військову службу. Зокрема, там маніпулюють тим, що контрактники отримують більшу зарплату, що їх скеровують до менш "гарячих" ділянок фронту, ніж мобілізованих.

Нагадаємо, раніше і військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан висловив думку, що росіяни навряд чи знову проводитимуть велику мобілізацію, адже 2022 року вони мобілізували всіх підряд. В цьому немає жодного сенсу, адже це будуть викинуті на вітер гроші, знищена техніка і натовпи дезертирів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Тайная мобилизация в России и главная цель Путина | Полозов

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