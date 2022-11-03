Чи отримала Росія іранські балістичні ракети – поки невідомо: Данілов сказав, що Україна веде облік

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що наразі немає підтвердження того, що Росія отримала іранські балістичні ракети.

Про це Данілов сказав у ефірі телемарафону 3 листопада.

"Поки немає стовідсоткового підтвердження, що ця подія відбулася. Єдине, що ми можемо стверджувати – це "Шахіди", які відправляли в Україну, це іранського виробництва. Якщо ми побачимо першу іранську ракету, будуть відповідні публічні заяви", – запевнив секретар РНБО.

"Україна веде облік того, скільки у росіян залишилось ракет: вони закінчуються, а Україна наближається до перемоги щодня", – додав Данілов.

Він також прокоментував передавання Україні від Іспанії засобів ППО, сказавши, що вони дозволять захиститинебо.

"Останнім часом нам партнери почали допомагати більше. У нас з’являються засоби ураження, яких не було ні в березні, ні в квітні. Зараз від Іспанії ми отримуємо дуже потужні речі, які дозволятимуть захищати небо", – повідомив секретар РНБО.

Іранські ракети для Росії

За зданими американських ЗМІ, Іран планує передати Росії близько тисячі балістичних ракет та нові безпілотники. За припущеннями західних чиновників, це озброєння буде доставлене до кінця 2022 року.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов припустив, що РФ вже цього місяця може застосувати проти України іранські балістичні ракети з дальністю до 700 км.

В українській розвідці також поінформували, що на початку листопада Іран передасть Росії партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

Водночас у Пентагоні поки не бачать ознак того, що Росія планує закупити в Ірані додаткові дрони і ракети, проте це викликає у США занепокоєння.

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