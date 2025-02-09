Трамп розпускає частину ЦРУ: чи вплинуть ці зміни на співпрацю з Україною

Президент США Дональд Трамп фактично розпускає частину складу ЦРУ, але на обмін інформацією Штатів з союзниками і, зокрема Україною, це навряд чи вплине.

Про це сказав заступник голови СБУ (2014-2015), генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в інтерв'ю "Еспресо".

"Я не думаю, адже все одно там частина структур залишається. А просто закрити структуру і розігнати всіх – так не буде. Інша справа – чи буде справді коригування щодо отримання цієї інформації? Обмін буде йти, бо ми ж інформацію отримуємо не тільки від США, а й від партнерських розвідструктур у тому числі й Великої Британії, Франції, Німеччини. Тому, я сподіваюся, ця інформація буде і далі йти", – каже Віктор Ягун.

За його словами, в Сполучених Штатах є розвідспільнота, яка має паралельні структури, що працюють на інші органи, наприклад на армію, флот. Зокрема, він навів приклад Агентства національної безпеки (АНБ або NSA) при Міноборони США.

"І я думаю: якщо Агентству національної безпеки (АНБ) треба отримувати інформацію, то АНБ буде її отримувати", – певен експерт.

Раніше у CNN повідомили, що усім співробітникам ЦРУ запропонували звільнитися й отримати компенсацію.

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