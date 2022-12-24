Чи переміщаються ворожі війська до кордону з Україною: прикордонники прокоментували

Станом на зараз ударного угрупування, яке було б готове здійснити вторгнення, у Білорусі немає.

Українські прикордонники стверджують, що не помічають переміщення техніки чи військових поблизу кордону із Білоруссю. Ситуація залишається контрольована.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Голова ДПСУ наголосив, що ті підрозділи, які були виведені на посилення білоруського кордону, там так і залишаються.

"Звісно, що Білорусь посилила свій кордон з нашою країною і там про це говорили, пояснюючи нібито "загрозою" з нашого боку. Але, увага України більше прикута до дій вглиб території Білорусі. Там відбуваються спільні навчання підрозділів Білорусі і Росії. Нещодавно ж РБ здійснювала раптову перевірку боєготовності своїх підрозділів. Ну і власне так зване їхнє розгортання військ "Союзної держави", - зазначив Демченкою

Посадовець пояснив, що нагнітанням про підготовку до нападу Росія хоче, аби Україна не перекидала свої сили на більш важливі напрямки

"Таким чином вони (окупаційні війська - ред.) намагаються демонструвати, що до чогось готуються, аби стримувати певну кількість українських сил на цьому напрямку, щоб ми не перемістили їх на більш важливі, де ведуться бої. Україна, звісно, ніколи не виключала того, що з Білорусі знову можуть піти війська, чи то Росії, ну і самі росіяни тиснуть на Білорусь, для того, щоб вона залучилася до відкритої війни проти України", - сказав він.

Активність білоруських та російських військ

В Білорусі тривають навчання та "раптова перевірка" військ. В їх рамках білоруські військові відпрацьовують наступ. Втім, на думку очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, Росія створює видимість підготовки наступу з боку Білорусі.

Варто додати, що 24 грудня білоруський диктатор відправився до російського президента-терориста Володимира Путіна. Варто додати, що впродовж 2022 року Олександр Лукашенко вісім разів зустрічався з Путіним. Перед цим він провів нараду з військовими і силовим блоком, на якій обговорили нещодавню раптову перевірку бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною.

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