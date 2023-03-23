Чи піде Китай на пряму військову допомогу Росії: у ГУР розповіли про наміри Пекіна

Насамперед Китай дбатиме про власні інтереси і не надаватиме РФ військову допомогу.



Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Китай буде захищати власні національні інтереси, як в економічній, так і в безпековій сферах. Говорити сьогодні про пряму військову допомогу з боку Китаю Російській Федерації, режиму Путіна, ми не можемо", - сказав Юсов.

Він підтвердив, що в України є свої національні інтереси і очікування більш рішучої політики в контексті засудження російської агресії від низки країн, а також підтримання міжнародного права і захисту статуту ООН.

"Однак в цілому, думаю, режим Путіна не отримає тієї допомоги, на яку він сподівався", - додав Юсов.

Нагадаємо, експерти вважають, що Китай може приховано нарощувати військову допомогу Росії, однак вв’язуватися в пряму війну проти Заходу КНР невигідно.

Також існує експертна думка, що Пекін, який підтримує Кремль, пропонує "заморозити" війну на деякий час, поки армія РФ перегрупується

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