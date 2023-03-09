Чи піде Росія війною проти Грузії: Сакварелідзе розповів про конспірологічну теорію

За словами Сакварелідзе, Росія наразі заклопотана війною в Україні і їй немає коли починати війну в Грузії.

Існує конспірологічна теорія, згідно якої Бідзіна Іванішвілі (грузинський проросійський олігарх, колишній прем'єр-міністр Грузії - ред.) хотів навмисне загострити ситуацію, симулювати відмову Грузії від Європи за допомогою законопроєкту про "іноагентів", щоб Європа сама відмовилася від Грузії. Адже на відміну від Молдови та України Грузія поки що не отримала статус кандидата в ЄС.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua депутат грузинського парламенту (2012-2015), заступник генерального прокурора України, прокурор Одеської області (2015-2016) Давид Сакварелідзе розповів, що така теорія ймовірна, але Іванішвілі більше хвилюють його власні гроші та безпека.

"Мені здається, що він думав, що з Європою він все одно домовиться і Грузія буде в грі. Але з іншого боку ця гра закінчується на користь Заходу, якщо посилюється опозиція і з’являється інша повістка. Адже коли є альтернатива, Захід робитиме ставку на кращу альтернативу, а не на шантаж", - зазначив він.

За словами Сакварелідзе, Росія наразі заклопотана війною в Україні і їй немає коли починати війну в Грузії.

"Навіть країни Середньої Азії, в тому числі Арменія тікають від Путіна. А Іванішвілі займає таку дивну позицію. Я думаю, що це його дрібна фінансова гра, щоб розблокувати свої гроші і налагодити відносини з Заходом мовою шантажу. Але це не спрацює, бо всі зрозуміли, що мають справу з шахраєм", - зазначив Давид Сакварелідзе.

Додамо, що в Грузії, не дивлячись на протести активістів і опозиції, в першому читанні ухвалили законопроєкт про "іноагентів", подібний російському від 2012 року, завдяки якому Путін зараз знищує інакодумство.

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