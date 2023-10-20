Чи підтримає Конгрес виділення десятків мільярдів доларів Україні: пані посол назвала головну перешкоду

Фінансова підтримка, яку запросив президент США у Конгресу, включає не тільки допомогу для України і важлива для багатьох держав.

Відсутність спікера Палати представників США, якого після чотирьох раундів голосування досі не змогли обрати, залишається єдиною тимчасовою перешкодою для виділення 61 мільярда гривень для допомоги Україні.

Про це говорила в ефірі ТСН посол України в США Оксана Маркарова.

За її словами, фінансова підтримка, яку запросив президент США Джо Байден у Конгресу, включає не тільки допомогу для України, але й для інших країн.

“У нас немає шансів, щоб не підтримали”, - вважає Маркарова.

Пані посол наголосила, що українські дипломати розуміють, що це “екзистенційна боротьба для нас”, тому вони працюють разом з Адміністрацією президента Байдена з обома партіями у Конгресі, щоб донести, що виділення цих коштів дуже важливе також для Сполучених Штатів.

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“Головне питання, яке зараз стоїть, можна так сказати, на заваді – це вибори спікера в Палаті представників. Сьогодні відбувся вже четвертий раунд голосувань. На жаль, спікера не було обрано. Сподіваюся, що після перерви знайдеться рішення – чи обраний спікер, чи тимчасовий виконувач обов’язків. Але ще раз можу запевнити, що більшість наших друзів і в Республіканській партії, і в Демократичній партії розуміють цю необхідність і активно працюють над тим, щоб підтримати і Україну, і Ізраїль, і всіх ключових союзників", - підсумувала очільниця українського дипломатичного представництва у Вашингтоні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 жовтня, Байден запросив у Конгресу близько 14 мільярдів доларів на підтримку Ізраїлю в боротьбі з ХАМАС і понад 61 мільярд доларів на допомогу Україні в війні з Росією. Це частина ширшого пакета на загальну суму понад 100 мільярдів доларів, який також включає гроші на зміцнення кордону між США і Мексикою та для Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань.

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