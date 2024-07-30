Чи підтримуватиме Китай промисловий потенціал РФ: прем'єрка Італії про зустріч з Сі

Під час зустрічі у Пекіні лідери двох країн обговорювали війну в Україні.

На думку прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні, наразі Китай не зацікавлений у підтримці промислового потенціалу Росії.

Про це пише Rai News.

За словами Мелоні, під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном вони обговорювали питання підтримки РФ з боку КНР, щоб зрозуміти інтереси кожної зі сторін.

"Я думаю, що у Китаю немає підстав на даному етапі для підтримки промислового потенціалу Росії. Навіть якщо він не втручається безпосередньо, ясно, що це створює тертя. І я сподіваюся, ми усвідомлюємо, що ця нація справді може відіграти вирішальну роль [у закінченні війни в Україні – ред.]", – зазначила італійська прем'єр-міністерка.

Під час короткої пресконференції для італійської преси в Пекіні Джорджа Мелоні, зазначила, що за словами Сі Цзіньпіна, "Китай завжди прагне мирного співіснування між народами".

"Тому мені хотілося б, щоб він зробив реальні кроки у цьому напрямі", – наголосила голова італійського уряду.

Нагадаємо, Китай використовує можливість стати миротворцем в Україні перед виборами в США. Китай не змінив свою позицію, але вбачає можливість стати впливовішим гравцем.

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