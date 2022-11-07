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Чи планує Фінляндія після вступу до НАТО розміщувати ядерну зброю: президент пояснив

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Чи планує Фінляндія після вступу до НАТО розміщувати ядерну зброю: президент пояснив

Фото: Associated Press

Фінляндія не планує розміщувати на території своєї країни ядерну зброю. Немає жодних ознак, що хтось пропонує їй це робити після вступу до НАТО.

Фінляндія після вступу до НАТО не планує розміщувати на території країни ядерну зброю.

Про це з посиланням на президента Саулі Нііністьо, пише видання Yle.

Як зазначається, Фінляндія після вступу до НАТО не планує розміщувати на території країни ядерну зброю. За словами президента, ядерна зброя є невід'ємною частиною сил стримування НАТО. Водночас вона є засобом запобігання, а не самоціллю.

Коли Фінляндія увідей до НАТО

Саулі Нііністьо наголосив, що наразі ситуація зі вступом в Альянс “виглядає краще, ніж тиждень чи два тому”. Проте конкретних термінів немає. Президент акцентував, що “членство буде реалізоване в розумні терміни”.

Фінляндія також не змінює своєї діяльності через вимоги Туреччини. Нііністьо  вважає, що критика з боку цієї країни більше стосується Швеції, яка також має намір увійти до НАТО.

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Дата публікації
Перегляди
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