Чи планує Швеція розміщувати ядерну зброю після вступу до НАТО: відповідь МЗС

Швеція вирішила наслідувати в цьому питанні Норвегію та Данію.

Швеція не розміщуватиме на своїй території ядерну зброю після вступу до НАТО.

Про це заявив очільник МЗС Швеції Тобіас Білльстрем, пише Reuters.

Незважаючи на те, що головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден рекомендував не встановлювати жодних обмежень перед вступом країни до НАТО, зокрема щодо розміщення ядерної зброї, уряд країни вирішив не дослухатися до цієї рекомендації.

Таким чином, Швеція приєднається до Данії та Норвегії в односторонній заяві про те, що вона не допустить розміщення ядерної зброї на території країни.

"Це все ще довгострокова позиція Поміркованої партії. Ми ніколи не збиралися змінювати умови заявки, поданої попереднім урядом", – сказав Білльстрем.

Раніше президент Фінляндії Саулі Нійністе також виключив ймовірність розміщення ядерної зброї на території його країни.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

На початку листопада генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги для вступу до НАТО, і закликав Туреччину ратифікувати відповідний протокол.

Туреччина та Угорщина наразі єдині країни, які ще не ратифікували членство Фінляндії і Швеції в НАТО.