Чи повернуться біженці додому 2022 року — опитування українців у Польщі

У Польщі опитали українських біженців про їхні плани щодо повернення до своєї країни 2022 року. Виявилося, що лише 22,2% опитуваних мають на меті поїхати додому у найближчі 3 місяці.

Опитування влаштувало міжнародне агентство із працевлаштування Gremi Personal.

За інформацією агентства, 35% готуються залишитися в Польщі щонайменше на рік. 25,6% планують повернутися, щойно закінчиться війна, а 17% вже не планують повертатися до України.

Gremi Personal

В опитуванні взяли участь 1440 українців.

Дані UNICEF підтверджують загальні настрої українських громадян за кордоном — близько 53% батьків планують віддати дітей до польських шкіл, що свідчить про наміри залишатися з дітьми у Польщі щонайменше на пів року.

"Ми прогнозуємо, що більша частина українців повернеться на батьківщину, щойно мине небезпека. Однак значна частина громадян залишиться за кордоном через низку суб'єктивних факторів — втрата житла, низький рівень оплати праці, кращі умови проживання та, звісно, через відсутність ризиків для життя”, — зазначила директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Вона сказала, що найпесимістичніші прогнози щодо опалюваного сезону підштовхують українців перезимувати в Польщі.

"Таке рішення зумовлене, зокрема, фактором ризику, адже усі ми є свідками трагедій, коли ворог прицільно атакує енергетичну інфраструктуру. Навіть прем’єр міністр Шмигаль попередив, що цей опалювальний сезон буде найважчим в історії. Крім того, в деяких регіонах України люди ризикують не лише залишитися взимку без теплопостачання чи води, а й отримають платіжки, які вкрай важко сплатити. У той час, коли кількість робочих місць в Україні значно зменшилася через війну, ситуація в Польщі зворотна — запити роботодавців на робітників зростають, що зумовлює і зростання заробітних плат", — зазначили у агентстві.

Аналітики центру нагадують, що середня зарплата на робітничих спеціальностях, які переважно займають українці у Польщі, становить 28-32 тис. грн на місяць (це 3500-4000 злотих), що, безперечно, мотивує українців покращувати власну економічну ситуацію за межами України.

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