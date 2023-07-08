Чи повернуться "вагнерівці" воювати до України: Подоляк спрогнозував наміри Пригожина

Після невдалої спроби заколоту ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин навряд чи наважиться здійснити наступ на Україну з території Білорусі.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Медуза".

Він зазначає, що по-перше, Пригожин не пішов до Білорусі у повному обсязі. ПВК "Вагнер" у традиційному вигляді припиняє своє існування, оскільки втрачає основне джерело фінансування - російську державу.

"Держава давала їм зброю, забезпечувала логістику, дипломатичне прикриття — цього більше не буде. Рекрутинг, який поповнював ресурсну базу ПВК "Вагнер" буде повністю зупинено – тепер це робить Міноборони. Частина вагнерівців уже переходить до них на роботу. Думаю, ще частина перейде до Росгвардії для придушення внутрішніх протестів", - припускає Подоляк.

За словами радника Офісу президента, невелика частина "вагнерівців" перейде до Білорусі як інструктори для білоруських спецназів.

"Це 500–800, щонайбільше тисяча осіб, які зможуть брати участь у тих чи інших операціях Білорусі. Але Білорусь не може бути замовником, це злиденна держава, а ПВК "Вагнер" не працює безкоштовно. Та й жодних зовнішньополітичних фундаментальних завдань у цієї країни немає, тому найманців Пригожина вони не можуть використати", - йдеться у повідомленні.

Таким чином Подоляк прогнозує, що очільнику ПВК навряд, чи є сенс заходити на територію України.

"Вони взаємно один одного принизили. Та й домовлятися їм про щось безглуздо — Путін його щиро боятиметься. Тому я не бачу жодного ризику для України з боку Білорусі", - сказав він.

Нагадаємо, ватажок терористів “Вагнера” Пригожин має намір взяти участь у президентських виборах в РФ наступного року.

Також стало відомо, що ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин використовує двійників, щоб приховати свої пересування, тому складно з’ясувати, де він перебуває зараз.

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