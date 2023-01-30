Чи повинні українські біженці декларувати фіндопомогу та платити з неї податки: пояснення омбудсмена

Українські біженці, які через повномасштабний наступ РФ змушені були виїхати за кордоном й отримують там фінансову допомогу, повинні відображати ці доходи у декларації, але податок сплачувати не потрібно.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Телеграмі.

Лубінець нагадав, що мільйони громадян України, які змушені шукати прихисток в інших країнах після початку повномасштабної війни, отримують грошову та матеріальну допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів, іноземних кампаній та організацій.

Він пояснив, що згідно з Податковим кодексом, платники податків мають подавати річну декларацію про майновий стан і доходи з подальшою сплатою податків. Проте чинне законодавство передбачається виняток щодо оподаткування доходів за кордоном. Це стосується осіб та членів родини першого ступеня споріднення, постраждалих внаслідок збройної агресії Росії і які скористалися правом на тимчасовий захист за кордоном та отримують допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів.

"Отже, громадяни України, які скористалися правом на тимчасовий захист в інших країнах світу, зобов’язані задекларувати як іноземний дохід отриману допомогу від іноземних держав, їхніх держфондів, іноземних кампаній та організацій. При цьому податок на цей іноземний дохід та військовий збір із суми такої допомоги не визначається та не сплачується", - пояснив омбудсмен.

Податкову декларацію громадяни України можуть подати в електронному вигляді через Електронний кабінет у розділі "ЕК для громадян" – "Податкова декларація про майновий стан і доходи".

Нагадаємо, Польща змінила правила перебування для громадян України, нові умови набувають чинності від 1 березня 2023 року та стосуються отримання документів, плати за колективне житло. Польські законодавці вирішили врегулювати питання допомоги для громадян України.

Тим часом українцям у Німеччині збільшують фінансову допомогу.

Cкільки платять українським біженцям у різних країнах, читайте тут.

Читайте також: