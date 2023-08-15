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Чи працюють пункти пропуску на кордоні із РФ та Білоруссю: відповідь прикордонників

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Чи працюють пункти пропуску на кордоні із РФ та Білоруссю: відповідь прикордонників

Пункт пропуску на кордоні із Росією / Фото: Фото з відкритих джерел

Українці, які були вивезені Росією, можуть повернутися через пункти пропуску на кордоні із РФ.

Усі пункти пропуску на кордоні України з РФ та Білоруссю не працюють.

Про це розповів Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі Еспресо.

"Проте Україна загалом й прикордонники забезпечують повернення наших громадян додому. Тобто ті люди, які були вимушені через російську агресію виїхати з території України, можуть повернутися через ці пункти пропуску. Часто наші громадяни хочуть повернутись в Україну з території Білорусі та Росії. Така можливість повернутись через ці пункти пропуску діяла й раніше", - наголосив Демченко.

Він наголосив, що Україна допомагає повернутись громадянам із території країни-терористки РФ.

"Їм забезпечується оформлення. Потім ці громадяни переправляються на більш безпечну територію від кордону, адже росіяни щодня обстрілюють прикордонні території", - додав він.

Як повідомляли, на Зміїному встановили прикордонний знак України.

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Дата публікації
Перегляди
912
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