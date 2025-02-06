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Мирний план США: чи представлять його на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня

Мирний план США: чи представлять його на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня

Генерал у відставці Кіт Келлог, якого Дональд Трамп призначив своїм помічником та спеціальним посланцем по Україні та РФ / Фото: Associated Press

Дипломат не спілкувався з журналістами.

Наступного тижня Кіт Келлог відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки. У Bloomberg повідомили, що США збираються представити там мирний план. Це неправдива інформація.

Про це сказав спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог.

"І, знаєте, особа, яка представить мирний план, — це президент США, а не Кіт Келлог. Ми збираємося довести це до нього, допомогти йому, довести це до точки, коли він це представить. Але наступного тижня цього зовсім не станеться", — констатував представник.

Він додав, що передбачені "чудові дискусії з високопоставленими керівниками в європейському середовищі". Отримані дані передадуть президенту США.

Раніше Келлог пояснив, чому до України надійшли не усі 174 млрд доларів від США. Також він прокоментував можливість виборів під час війни.

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