Чи причетні США до ударів по Ірану та яка країна ймовірно за цим стоїть: дані Reuters

В Ізраїлі відмовились коментувати свою причетність до вибухів.

США не причетні до ударів по військовій інфраструктурі Ірану. Хоч поки ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку військового заводу в Ірані, проте ЗМІ вважають, що це ймовірно був Ізраїль.

Про це пише Reuters.

Видання, посилаючись на неназваного високопоставленого чиновника США, повідомило, що ймовірно "Ізраїль стоїть за нічною атакою безпілотника на військовий завод в Ірані".

Речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що жодні військові сили США не були залучені до ударів по Ірану. Більше він не захотів коментувати цей інцидент.

Інші американські посадовці теж заперечують причетність США до обстрілу військової інфраструктури Ірану.

В Ізраїлі відмовились коментувати інформацію про свою причетність до знищення військової інфраструктури Ірану.

Вибухи в Ірані: що відомо

У ніч проти 29 січня в Ірані на заводі з виробництва зброї пролунали потужні вибухи. Влада Ірану заявила про атаку дронів та переконувала, що "збитки не значні".

Жодна країна чи терористична організація не взяла на себе відповідальність за вибухи.

Видання Jerusalem Post стверджує, що попри заяви офіційного Тегерана, атаки на військовий завод "мали великі успіхи".

Зазначимо, що Іран від 2022 року постачає Росії дрони-камікадзе для ударів по житлових будинках та енергетичній інфраструктурі.

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