Чи примушуватиме Китай Україну до переговорів із РФ: Жданов вказав на небезпечну деталь

На думку експерта, Китай може "тиснути на нас всіма силами", аби посадити Україну за стіл переговорів.

Китаю вигідне негайне закінчення війни в Україні, тому не виключено, що Пекін займе сторону РФ і буде тиснути на Україну, щоб посадити за стіл переговорів.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі свого youtube-каналу.

Експерт наголосив, що Китай буде діяти у власних інтересах: йому плювати на Росію і на Україну теж.

"Китаю потрібно зупинення війни, щоб продовжувати торгувати з Європою, і використовувати російську сировину без санкцій. Тому Китай займає таку позицію, що потрібно негайно сісти за стіл переговорів. Вони розуміють, що війна не буде закінчена. Але втягнувши нас у переговорний процес, вони забезпечать собі політичний імідж миротворця. Цього я дуже побоююся, що Китай буде тиснути на нас всіма силами. Причому тиснути на нас з позиції РФ. Їм легше зайняти сторону Росії, ніж втратити її, як свою основну сировинну базу", – зазначив Жданов.

Експерт покладає великі сподівання на розмову між президентом Зеленським і главою КНР Сі Цзіньпіном.

"Навіть Вашингтон сподівається, що президент Зеленський чітко і ясно пояснить Сі Цзіньпіну політичну позицію України і суть цієї війни. Може це протверезить Сі Цзіньпіна щодо ситуації в Україні", – підсумував він.

Нагадаємо, що глава Китаю незабаром може відвідати РФ. Після цього Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом Зеленським.

За інформацією видання Reuters, із Сі Цзіньпіном також планує незабаром поговорити президент США Джо Байден.

На думку фінансового експерта Сергія Фурси, Пекіну вигідно якомога швидше закінчити війну в Україні.

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