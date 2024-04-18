Чи присутні українські спецпризначенці в Судані: експрацівник СБУ розкрив мету можливої місії

Офіційно Україна не підтверджує цю місію, але за повідомленнями іноземних ЗМІ, українські спецпризначенці там є, вважає Іван Ступак.

Офіційно Україна не підтверджує присутність українських спецпризначенців у Судані, але, зважаючи на публікації в іноземних ЗМІ, це може бути правдою.

Про це сказав ексспівробітник СБУ (2004-2015 рр) Іван Ступак в ефірі "КИЇВ 24".

"Якщо така стаття була в Wall Street Journal, була не одна і були публікації в українських ЗМІ і англомовних ЗМІ, і відеоматеріали були, як начебто наші спецпризначенці активно нарізають, як салямі російських "вагнерівців", і допити полонених російських "вагнерівців" були. Тобто ця історія є. Офіційно Україна не підтверджує, але виходячи зі ЗМІ іноземних, ми там є. Яка мета? Я розумію, що це не просто потріпати "вагнерівців" там... Помститися ― так, але я припускаю, можливо, уряд Судану зацікавлений в такій боротьбі і у вигляді винагороди, можливо... передав Україні певну кількість, наприклад, боєприпасів до якогось виду озброєння", ― сказав Ступак.



При цьому він зазначив, що йдеться про радянське озброєння.

"Це може бути все, що завгодно. Якісь постріли до танків, можуть бути артилерійські постріли, це можуть бути якісь радари, якась важка техніка. Все, що можуть передати. Звісно, країна Судан зараз охоплена нестабільністю і, я думаю, щось вони могли передати, що нам важливо. Бо просто так: "а давайте ми відправимо наших спецпризначенців туди просто допомогти уряду Судану". Я думаю, що ні, ніхто б на це не пішов", ― додав він.

Нагадаємо, у ГУР повідомили, що Кремль планує дискредитувати наших спецпризначенців, звинувативши Україну у використанні зброї від США в бойових діях у Судані. Мета подібних публікацій ― звинувачення західних союзників у безконтрольному обігу зброї за участі України.

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