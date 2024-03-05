Чи просив Зеленський надіслати іноземні війська воювати за Україну — у Білому домі відповіли

США не будуть відправляти своїх солдатів воювати в Україні.

В США заперечили запит українського президента Володимира Зеленського на надсилання західних військ до України. Глава держави ніколи не просив, щоб іноземні військові допомогли в боротьбі з російською загарбницькою армією на території України.

Про це заявив Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі в розмові з журналістами, передає "Уніан".

Раніше він запевняв, що США не будуть відправляти своїх солдатів воювати в Україні.

"Президент Зеленський не просить про це, він просто просить надати йому інструменти та можливості. Він ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну", — відповіли у Білому домі.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон зробив гучну заяву про можливість відправлення до України західних військ. Її одразу ж кинулися спростовувати у Вашингтоні та половині європейських столиць. Згодом ЗМІ оприлюднили інформацію, що Париж розглядає можливість відправлення до України свого спецназу для захисту певних українських територій та обмеження російських ударів.

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