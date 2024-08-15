Чи може Путін застосувати ядерну зброю у відповідь на операцію в Курській області – у США пояснили

Кірбі вважає, що Путін не застосовуватиме ядерну зброю у відповідь на операцію в Курській області.

У Білому домі прокоментували, чи може диктатор Путін застосувати ядерну зброю у відповідь на операцію ЗСУ в Курській області.

За словами радника Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джона Кірбі, Путін занепокоєний, але США не бачать збільшення ядерної риторики з Кремля. Про це повідомляє "Голос Америки".

"Якщо він переміщує туди війська, то він певною мірою стурбований тим, що відбувається. Я не знаю, кваліфікується це як розпач чи ні, але він, безумовно, реагує, принаймні певним чином, на те, що відбувається в Курській області. Але ми не бачили і не чули жодної ескалаційної риторики, особливо щодо ядерної зброї, в останні дні", – сказав Кірбі.

За словами радника Білого дому, Вашингтон не має причин на сьогодні змінювати власні розрахунки чи позицію стратегічного стримування в питанні ядерних загроз.

Білий дім підтвердив переміщення частини російських військ з позицій в Україні до Курської області

Кірбі повідомив, що деякі російські підрозділи були перенаправлені з України та навколо неї до Курської області.

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"Але це лише перші повідомлення про те, що ми спостерігаємо. Я не можу з упевненістю сказати, скільки їх, або наскільки більше їх може бути, або які будуть їхні наміри, але ми почали спостерігати, як деякі російські підрозділи перенаправлені до регіону Курська", – повідомив він.

У США наразі не знають, яка кількість підрозділів прибуде з України та якою буде їхня воєнна місія.

"Я знаю, що ця відповідь вас не дуже задовольнить, але вона чесна. Ми уважно стежимо за цим, але не можемо точно сказати, що збирається робити пан Путін", – сказав представник Білого дому.

За словами Кірбі, наразі Путін опинився перед дилемою зміцнення оборони в Курській області.

"Путін і росіяни повинні були внести корективи. Ми бачимо ознаки того, що вони намагаються зміцнитися в районі Курська та навколо нього в результаті української операції там. Щоб це зробити, треба взяти активи, які були в одному місці і робили одну справу, і тепер їх треба спрямувати на інше. Ухвалення таких рішень, безумовно, є дилемою", – зазначив він.

Раніше Джон Кірбі дав Путіну просту пораду, як вирішити проблеми на Курщині.

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